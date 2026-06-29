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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Perjalanan Rezaldi dan Zalnando di Persib Berakhir, Ini Pesan Terakhir Manajemen

Senin, 29 Juni 2026 – 11:08 WIB
Perjalanan Rezaldi dan Zalnando di Persib Berakhir, Ini Pesan Terakhir Manajemen - JPNN.COM
Rezaldi Hehanussa. Foto: persib

jpnn.com - Persib Bandung resmi berpisah dengan dua bek kirinya, Rezaldi Hehanussa dan Zalnando, untuk menghadapi musim 2026/27.

Keduanya dilepas setelah kontraknya berakhir pada penghujung musim 2025/26.

Sebelumnya, Zalnando dan Rezaldi sempat dipinjamkan ke klub lain demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak.

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Zalnando memperkuat Persita Tangerang sejak awal musim 2025/26, sedangkan Rezaldi dipinjamkan ke Persik Kediri pada putaran kedua kompetisi.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan Zalnando selama menjadi bagian dari keluarga besar Persib.

"Hatur nuhun (terima kasih), Zalnando atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan selama ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan dan sejarah Persib," kata Adhitia dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

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Perjalanan karier Zalnando bersama Persib pun diwarnai berbagai dinamika.

Setelah kompetisi sempat terhenti akibat pandemi Covid-19, performanya justru meningkat pesat pada Liga 1 2021/22.

Persib Bandung resmi melepas dua bek sekaligus. Rezaldi Hehanussa dan Zalnando dipastikan berpisah di awal musim ini.

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TAGS   Persib  Rezaldi Hehanussa  Zalnando  Persib Bandung  Bursa Transfer 
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