Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Perjalanan 'Sore: Istri dari Masa Depan' Terus Berlanjut

Rabu, 05 November 2025 – 15:15 WIB
Perjalanan 'Sore: Istri dari Masa Depan' Terus Berlanjut - JPNN.COM
Sheila Dara, dalam film Sore: Istri dari Masa Depan. Foto: Dok. Cerita Films

jpnn.com, JAKARTA - Sejak pertama kali tayang di jaringan bioskop pada 10 Juli 2025, film Sore: Istri dari Masa Depan telah membawa pengalaman sinematik di layar lebar untuk penonton Indonesia.

Sampai hari ini, terhitung 118 hari penayangan dan perjalanannya di bioskop jaringan nasional masih terus berlanjut.

Pada hari pertama tayangnya, film Sore: Istri dari Masa Depan memulainya dengan 263 layar serta harus berhadapan dengan dua film dari studio besar Hollywood yang memiliki banyak penggemar.

Baca Juga:

Namun, seiring berjalannya waktu, Sore tampil sebagai film yang begitu dicintai oleh penonton Indonesia. Terhitung sampai 3 November 2025 film Sore: Istri dari Masa Depan telah ditonton oleh 3.112.639 penonton dan mampu mengungguli judul-judul populer internasional.

Pencapaian yang masih cukup jarang terjadi untuk sebuah film Indonesia bergenre drama romansa fantasi.

Film Sore: Istri dari Masa Depan juga menjadi film terlaris penulis dan sutradara Yandy Laurens, serta rumah produksi Cerita Films yang didirikan Yandy bersama produser Suryana Paramita.

Baca Juga:

“Penuh sekali perasaan ini. Banyak yang memberikan cinta dan kepercayaan yang mengiringi perjalanan untuk dilalui bersama Waktu. Sebuah kebahagiaan bagi kami ketika Sore bisa sampai ke hati teman-teman penonton, terima kasih,” ungkap penulis dan sutradara, Yandy Laurens.

Penayangan film Sore: Istri dari Masa Depan di bioskop ternyata juga telah menciptakan berbagai tren di kalangan masyarakat Indonesia.

Sejak tayang di jaringan bioskop, film Sore: Istri dari Masa Depan telah membawa pengalaman sinematik di layar lebar untuk penonton Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sore Istri dari Masa Depan  Film Sore Istri Dari Masa Depan  Film Sore  Sheila Dara 
BERITA SORE ISTRI DARI MASA DEPAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp