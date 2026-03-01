Perjalanan Virgoun dan Lindi Fitriyana, Dari Teman Lama Hingga Akhirnya Menikah

jpnn.com, JAKARTA - Febby Carol mengungkap cerita di balik pernikahan adiknya, Virgoun dengan Lindi Fitriyana.

Dia mengatakan bahwa Virgoun dan Lindi Fitriyana sudah kenal dan berteman sejak lama.

"Sebenarnya mereka sudah kenal lama. Sudah kenal hampir mungkin 5 tahun atau 7 tahun kayaknya, hampir ya. Jadi mereka teman lama, bukan orang baru," ungkap Febby Carol di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (27/2).

Menurutnya, kisah Virgoun dan Lindi Fitriyana bermula ketika keduanya sama-sama berstatus single.

Setelah menjalin asmara, keduanya pun akhirnya memutuskan untuk menikah pada 26 Februari 2026.

"Sama-sama single, yang paling penting sama-sama single. Terus juga yang penting sudah sah ya say, sudah sah secara negara, secara hukum, secara agama, sudah sah," jelasnya.

Baca Juga: Febby Carol Sebut Inara Rusli Kenal Sosok Istri Virgoun

Febby Carol menyatakan Virgoun dan Lindi Fitriyana intens menjalin hubungan sejak setahun terakhir.

Dia pun turut bahagia pasangan selebritas tersebut akhirnya memutuskan membangun rumah tangga..