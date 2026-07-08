Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Entertainment - Film

Perjuangan Arbani Yasiz Demi 402 Rumah Sakit Angker Korea

Rabu, 08 Juli 2026 – 09:09 WIB
Perjuangan Arbani Yasiz Demi 402 Rumah Sakit Angker Korea - JPNN.COM
Aktor Arbani Yasiz (kiri), Jang Hansol, dan Saputra Kori di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (6/7). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Arbani Yasiz membintangi film horor terbaru berjudul 402 Rumah Sakit Angker Korea.

Adapun film 402 Rumah Sakit Angker Korea diadaptasi dari film horor ternama Korea, Gonjiam: Haunted Asylum.

Dalam film tersebut, Arbani Yasiz berperan sebagai Juna, seorang kreator konten.

Baca Juga:

Demi mendalami karakternya sebagai seorang kreator konten, dia mengaku banyak berdiskusi dengan Saputra Kori dan Jang Hansol yang memang kreator konten di dunia nyata.

"Kalau proses kreatifnya untungnya di sini saya punya teman baru Kori dan juga Jang Hansol yang memang dia berasal dari influencer dan YouTubers, konten kreator," kata Arbani Yasiz di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (6/7).

Pria berusia 31 tahun tersebut banyak bertanya dan berdiskusi seputar dunia kreator konten.

Baca Juga:

Salah satunya soal pengaruh views bagi para kreator konten yang sejalan dengan cerita maupun karakter yang diperankannya.

"Jadi, saya juga banyak nanya sama mereka bagaimana sih views tuh atau konten tuh seberpengaruh apa sih kenapa harus dikejar sebegitunya begitu lho. Kenapa enggak ada cara-cara lain atau kayak apa yang dilakukan Juna ini di real life tuh bisa terjadi enggak sih?," beber Arbani Yasiz.

Aktor Arbani Yasiz membintangi film horor terbaru berjudul 402 Rumah Sakit Angker Korea.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Arbani Yasiz  402 Rumah Sakit Angker Korea  Film 402 Rumah Sakit Angker Korea  film horor 
BERITA ARBANI YASIZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp