Perjuangan Arbani Yasiz Demi 402 Rumah Sakit Angker Korea

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Arbani Yasiz membintangi film horor terbaru berjudul 402 Rumah Sakit Angker Korea.

Adapun film 402 Rumah Sakit Angker Korea diadaptasi dari film horor ternama Korea, Gonjiam: Haunted Asylum.

Dalam film tersebut, Arbani Yasiz berperan sebagai Juna, seorang kreator konten.

Demi mendalami karakternya sebagai seorang kreator konten, dia mengaku banyak berdiskusi dengan Saputra Kori dan Jang Hansol yang memang kreator konten di dunia nyata.

"Kalau proses kreatifnya untungnya di sini saya punya teman baru Kori dan juga Jang Hansol yang memang dia berasal dari influencer dan YouTubers, konten kreator," kata Arbani Yasiz di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (6/7).

Pria berusia 31 tahun tersebut banyak bertanya dan berdiskusi seputar dunia kreator konten.

Salah satunya soal pengaruh views bagi para kreator konten yang sejalan dengan cerita maupun karakter yang diperankannya.

"Jadi, saya juga banyak nanya sama mereka bagaimana sih views tuh atau konten tuh seberpengaruh apa sih kenapa harus dikejar sebegitunya begitu lho. Kenapa enggak ada cara-cara lain atau kayak apa yang dilakukan Juna ini di real life tuh bisa terjadi enggak sih?," beber Arbani Yasiz.