Perjuangan Ardhito Pramono Demi Gudang Merica

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus penyanyi, Ardhito Pramono terlibat dalam film terbaru yang berjudul Gudang Merica.

Dalam film tersebut, dia memerankan karakter bernama Razi, seorang yang polos dan digambarkan memiliki gaya rambut belah tengah atau terkesan 'culun'.

Ardhito Pramono pun rela mengubah gaya rambutnya demi peran dalam film Gudang Merica yang disutradarai Imam Darto.

"Pokoknya enggak boleh belah pinggir. Permintaan khusus enggak ada sih," kata Ardhito Pramono di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/5).

Musisi berusia 30 tahun itu juga mengungkapkan persamaan karakternya dengan sosok Razi yang diperankannya.

Menurut Ardhito Pramono, dirinya juga memiliki pertemanan yang solid seperti Razi dan teman-temannya dalam Gudang Merica.

"Mungkin sama-sama punya circle yang brotherhood banget. Terus kayak mikirin kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan sendiri," beber pelantun Wijayakusuma itu.

Dalam kesempatan yang sama, Ardhito Pramono juga mengungkapkan bahwa terlibat film Gudang Merica merupakan pengalaman yang menyenangkan.