Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Perjuangan Iqbaal Ramadhan demi Jadi Copet

Sabtu, 04 Juli 2026 – 09:09 WIB
Perjuangan Iqbaal Ramadhan demi Jadi Copet - JPNN.COM
Official poster film Operasi Pesta Copet. Foto: Dok. Imajinari

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Iqbaal Ramadhan mengungkap perjuangan yang dilakukan demi membintangi film Operasi Pesta Copet.

Agar tampil dekil seperti belum mandi, dia melakukan perubahan paling nekat.

Untuk pertama kalinya Iqbaal Ramadhan harus menurunkan berat badan dan mengubah perawakan dengan berjemur selama dua bulan.

Baca Juga:

“Selama 2 bulan, saya harus berjemur setiap hari selama 2 jam. Itu untuk mengejar transformasi fisik karakter Ijal yang di filmnya tinggal area pinggir rel kereta api," kata Iqbaal Ramadhan.

Selain itu, mantan personel Coboy Junior tersebut juga harus menumbuhkan kumis.

"Bukan cuma itu, saya juga harus manjangin kumis saya, yang jadinya seperti kumis lele,” kelakar Iqbaal Ramadhan.

Baca Juga:

Setelah merilis official teaser poster dan poster karakter, Imajinari kini meluncurkan official poster film drama komedi terbaru Operasi Pesta Copet.

Poster Operasi Pesta Copet menampilkan geng copet amatir tampil dekil: Iqbaal Ramadhan (Ijal), Kristo Immanuel (Adut), Zulfa Maharani (Tia), dan Kawai Labiba (Melodi).

Aktor Iqbaal Ramadhan mengungkap perjuangan yang dilakukan demi membintangi film Operasi Pesta Copet.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Iqbaal Ramadhan  Operasi Pesta Copet  Operasi Pesta Pora  Film Operasi Pesta Copet 
BERITA IQBAAL RAMADHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp