Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Perjuangkan Pengalihan PPPK ke PNS, Aliansi Merah Putih Bakal Temui Mensesneg Besok

Selasa, 07 Oktober 2025 – 16:29 WIB
Perjuangkan Pengalihan PPPK ke PNS, Aliansi Merah Putih Bakal Temui Mensesneg Besok - JPNN.COM
Besok, Aliansi Merah Putih bertemu Mensesneg dengan visi memperjuangkan pengalihan PPPK ke PNS. Foto dok. AMP for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Merah Putih direncanakan bertemu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Visi yang dibawa Aliansi ialah pengalihan status PPPK ke PNS.

Ketua Umum Aliansi Merah Putih Fadlun Abdillah mengungkapkan, telah mengajukan surat permohonan audiensi dengan DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto.

Surat untuk DPR RI dan presiden sudah dilayangkan sejak 30 September 2025.

Baca Juga:

"Alhamdulillah sudah ada jadwalnya. Insyaallah tanggal 8 Oktober kami beraudiensi dengan Mensesneg," kata Fadlun kepada JPNN, Selasa (7/10).

Dia mengungkapkan, perjuangan Aliansi Merah Putih untuk peningkatan status honorer menjadi ASN tidak pernah surut. Begitu juga aspirasi PPPK ke PNS makin menguat setelah merasakan adanya diskriminasi sesama ASN.

PPPK dianggap sebagai ban serep PNS, makanya kerjanya kontrak.

Baca Juga:

Sewaktu-waktu, kata Fadlun, bisa diberhentikan dengan alasan tidak kompeten atau anggaran habis.

"Peningkatan status PPPK ke PNS akan mudah bila ada diskresi presiden, makanya pertemuan dengan Mensesneg jadi kesempatan baik untuk menyampaikan aspirasi honorer dan PPPK," terang Fadlun.

Besok, Aliansi Merah Putih bertemu Mensesneg dengan visi memperjuangkan pengalihan PPPK ke PNS

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   alih status PPPK ke PNS  pppk jadi pns  PPPK  PNS  Aliansi Merah Putih  Mensesneg  honorer 
BERITA ALIH STATUS PPPK KE PNS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp