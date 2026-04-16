Perjuangkan Perbaikan Sekolah, Lalu Hadrian Diganjar KWP Award 2026

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, resmi dianugerahi penghargaan dalam ajang KWP Award 2026. Politisi ini dinobatkan sebagai Legislator Peduli Dunia Pendidikan atas dedikasinya dalam memperjuangkan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia melalui parlemen.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja nyata para anggota dewan. Acara penganugerahan berlangsung di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4).

Lalu Hadrian menyampaikan rasa terima kasihnya atas pengakuan yang diberikan oleh awak media. Menurutnya, KWP Award merupakan inisiatif positif yang mampu mendorong efektivitas kerja para wakil rakyat, khususnya di Komisi X yang membidangi pendidikan.

Baca Juga: Bambang Patijaya DPR Raih KWP Award 2026 Perihal Pimpinan Fokus Transisi Energi

“KWP Award ini sebuah langkah baik dari forum wartawan untuk menggerakkan kerja-kerja kami sebagai wakil rakyat, khususnya di Komisi X DPR sebagai alat kelengkapan dewan yang memperjuangkan perbaikan-perbaikan pendidikan di Tanah Air,” ujar Lalu Hadrian seusai menerima penghargaan.

Ia menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan menjadi suntikan motivasi bagi para anggota dewan untuk lebih aktif terjun ke lapangan guna menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

Lebih lanjut, Lalu Hadrian mengapresiasi peran wartawan parlemen sebagai corong informasi yang menjembatani kinerja legislatif agar diketahui oleh publik luas. Ia berharap sinergitas antara media dan parlemen dapat terus ditingkatkan demi transparansi dan edukasi publik.

Baca Juga: Ketua Komisi II DPR Syok Ketua Ombudsman Ditangkap Kejagung

“Paling penting sinergitas antara media dengan Parlemen terus berjalan dengan baik, agar publik teredukasi dengan kerja-kerja Legislatif,” tambahnya.

KWP Award 2026 merupakan agenda rutin dua tahunan yang mengusung tema “Mengawal Perjuangan, Mengapresiasi Dedikasi: Bersama Mewujudkan Indonesia Emas”. Ajang ini bertujuan untuk memotret kinerja para pemimpin dan wakil rakyat secara objektif melalui pengamatan pers.