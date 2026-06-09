Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Dahlan Iskan

Perjudian Besar

Oleh Dahlan Iskan

Selasa, 09 Juni 2026 – 06:16 WIB
Perjudian Besar - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Kalau ada diskusi terbatas yang membahas apakah Pasal 33 UUD 1945 masih relevan untuk diterapkan di zaman ini, saya mau hadir. Saya ingin menjadi pendengar aktifnya. Lalu menulis laporan dari diskusi itu untuk Disway.

Baiknya diskusi itu di kampus. Di fakultas ekonomi dan bisnis. Dua ahli bisa diminta jadi panelis: yang optimistis bahwa pasal itu masih relevan dan yang punya model alternatif untuk kemajuan Indonesia.

Perjudian BesarIlustrasi pertaruhan masa depan ekonomi Indonesia di antara berbagai sistem ekonomi.--

Baca Juga:

Secara psikologis, Pasal 33 itu sangat memikat hati rakyat. Istilah "asas ekonomi kekeluargaan" di pasal itu juga sangat cocok dengan semangat solidaritas, kebersamaan, kerukunan, dan keadilan.

Tetapi perasaan dan pikiran tidak selalu sejalan. Perasaan menyangkut hati dan rasa. Pikiran menyangkut otak dan logika. Kadang perasaan lebih dimenangkan daripada otak. Ada pula kelompok yang lebih memenangkan otak daripada sebaliknya.

Saya tertarik pada "asbabun nuzul" –keadaan di saat Pasal 33 itu dilahirkan. Iklim lahirnya Pasal 33 itu adalah iklim penjajahan. Kebetulan penjajah kita adalah Belanda yang amat kapitalistis –Yahudinya bangsa Eropa.

Baca Juga:

Pada zaman itu kapitalisme sedang mendapat tantangan yang hebat dari sosialisme. Semacam "aksi kapitalisme" yang mendapat reaksi sosialisme. Di negara-negara jajahan, gerakan antikapitalisme sangat tinggi.

Kita punya tokoh sekaliber Tan Malaka –tokoh gerakan bawah tanah yang diakui sampai Malaysia, Burma, Kamboja, Vietnam, sampai Filipina. Tan Malaka, kelahiran Sumatera Barat, terus berkeliling negara-negara itu untuk menggerakkan sosialisme di mana-mana.

Kalau ada diskusi terbatas yang membahas apakah Pasal 33 UUD 1945 masih relevan untuk diterapkan di zaman ini, saya mau hadir. Saya ingin menjadi pendengar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dahlan Iskan  Perjudian Besar  Pasal 33 UUD 1945  asas ekonomi  Liberalisme  Kapitalisme  Disway  Disway hari ini  Ekonomi 
BERITA DAHLAN ISKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp