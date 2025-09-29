Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Perkampungan Katengko Ngawi Punya CCTV, Warga Bisa Mengakses dari Ponsel

Senin, 29 September 2025 – 12:59 WIB
Pemasangan CCTV di Katengko Ngawi. Foto: source for JPNN

jpnn.com - NGAWI - Lingkungan Purworejo RW 03 Kelurahan Karangtengah Kota atau Katengko, Ngawi kini memiliki Closed-Circuit Television atau CCTV.

itu setelah trbentuknya kembali Karang Taruna Purworejo.

"Pengadaan kamera pengawas ini murni berasal dari dana swadaya warga, tidak melibatkan pihak lain," ujar salah satu tokoh masyarakat Syahnoer.

Pemasangan CCTV akan dilakukan dalam dua tahap, yakni Minggu (28/9) dan bulan depan.

"Menggunakan teknologi teranyar, tidak perlu server terpusat, tetapi langsung bisa diakses dari ponsel warga. Kapasitas penyimpanan hingga tiga hari," kata Syahnoer.

CCTV terpasang di titik-titik strategis di lingkungan RW yang terdiri dari tiga RT, yakni RT 05, 06 dan 20.

Tujuannya, selain untuk mencegah tindakan kejahatan, memantau, dan mengawasi fasilitas umum, juga untuk memantau keamanan lingkungan.

"Setidaknya membuat rasa aman warga," tutur Syahnore.

