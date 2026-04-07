Perkara Andrie Yunus Jadi Sejarah, Menteri HAM: Kasus Penyerangan Aktivis Jadi Atensi Pemerintah
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus menjadi sejarah bagi Indonesia.
Sebab, kata dia, kasus yang menimpa Andrie menjadi sorotan dari pemerintah agar segera dituntaskan.
Hal demikian dikatakan Pigai dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4).
"Ini baru dalam sejarah Republik Indonesia, ya, kasus yang dihadapi oleh aktivis langsung jadi atensi pemerintah Republik Indonesia," kata eks Komisioner Komnas HAM itu, Selasa.
Menurut dia, berbagai kasus serangan ke aktivis terjadi di Indonesia. Selama itu pula tak ada pernyataan tegas dari pemerintah.
Namun, lanjut Pigai, pemerintahan era Prabowo berbeda. Kepala Negara sampai para menteri menuntut penuntasan kasus penyiraman terhadap Andrie.
"Baru pertama sejarah Republik Indonesia, seorang aktivis disiram, Presiden Republik Indonesia menyampaikan keprihatinan," ujarnya.
Namun, kata dia, pemerintah tidak bisa mengintervensi jenis peradilan untuk kasus penyiraman Andrie.