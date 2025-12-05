Perkasa! Persib Bandung Kalahkan Borneo FC, Ramon Tanque Pecah Telur   

Jumat, 05 Desember 2025 – 21:42 WIB

jpnn.com - Persib Bandung tampil perkasa dengan mengalahkan Borneo FC pada laga tunda pekan ke-4 BRI Super League 2025/26

Pertandingan Persib vs Borneo FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (5/12/2025) malam, berakhir dengan skor 3-1.

Tiga gol Persib dicetak oleh Ramon Tanque pada menit ke-40, Federico Barba (50'), dan Saddil Ramdani (90+7'), sementara satu-satunya gol Borneo FC dibuat Joel Vinicius (18').

Babak Pertama, Persib Tertinggal Dulu

Sejak menit pertama, Persib memainkan tempo cepat. Beberapa peluang tercipta meski belum membuahkan gol.

Menit ke-14, Persib hampir unggul. Beckham Putra memberikan umpan matang kepada Ramon Tanque, yang sudah one on one dengan kiper Nadeo Argawinata. Namun, tandukannya berhasil berhasil terbaca.

Persib kemudian harus tertinggal pada menit ke-18. Memanfaatkan serangan balik, tendangan Joel Vinicius melesat masuk ke gawang Persib yang dijaga kiper muda Fitrah Maulana. Papan skor berubah 0-1 untuk keunggulan tim tamu.

Seusai tertinggal, Persib meningkatkan intensitas permainan. Thom Haye mendapat peluang emas di depan gawang Borneo, tetapi tendangannya berhasil diselamatkan Nadeo.

Menit ke-29, Ramon Tanque kembali mendapat peluang. Setelah menerima umpan dari rekannya, Ramon langsung melepaskan tembakan jauh. Namun sayang, bola hanya mengenai mistar gawang.