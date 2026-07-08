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JPNN.com - Kriminal

Perkelahian Maut di Bandung, Jukir Tewas Dihantam Batu

Rabu, 08 Juli 2026 – 14:28 WIB
Perkelahian Maut di Bandung, Jukir Tewas Dihantam Batu - JPNN.COM
Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Seorang juru parkir (Jukir) bernama Riki (40 tahun) meninggal dunia dan jasadnya ditemukan tergeletak di simpang Jalan Surapati, Kota Bandung, pada Selasa (7/7/2026) malam.

Pelaku berinisial A ditangkap setelah coba melarikan diri.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan insiden ini diketahui lewat laporan call center 110 yang melaporkan adanya seorang pria yang tergeletak di pinggir jalan. Petugas kemudian mendatangi lokasi kejadian.

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Olah tempat kejadian perkara (TKP) dilakukan oleh polisi dan diketahui bahwa pria tersebut tewas diduga akibat penganiayaan. Keberadaan pelaku pun dilacak hingga akhirnya berhasil ditangkap tak lama dari peristiwa terjadi.

"Dalam waktu kurang dari tiga jam, kami berhasil mengamankan seseorang yang diduga sebagai pelaku," kata Anton di Mapolrestabes Bandung, Rabu (8/7).

Dalam pemeriksaan terungkap pelaku tega menghabisi nyawa korban gegara perselisihan.

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"Berdasarkan hasil penyelidikan awal, korban mengajak pelaku untuk berkelahi. Pelaku kemudian merasa tersinggung dan terjadilah perkelahian di antara keduanya," ungkapnya.

Ia menambahkan pelaku menggunakan batu untuk menghantam kepala korban. Saat korban tergeletak, pelaku juga menginjak kepala korban hingga akhirnya meninggal dunia.

Polisi mengungkapkan penyebab tewasnya seorang pria yang jasadnya ditemukan tergeletak di simpang Jalan Surapati, Bandung.

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TAGS   Bandung  jukir  Perkelahian  Duel Maut 
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