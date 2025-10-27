Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Perkembangan Kondisi Tukul Arwana, Vega Darwanti: Lebih Baik dan Segar

Senin, 27 Oktober 2025 – 01:01 WIB
Vega Darwanti dan Tukul Arwana. Foto: Instagram/vegadarwanti123

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Vega Darwanti datang menengok sahabatnya, Tukul Arwana beberapa hari lalu.

Tidak sekadar datang, dia dan teman-teman memberi kejutan untuk Tukul Arwana yang baru berulang tahun.

"Happy banget dijenguk sama rekan kerjanya, pasti kayak nostalgia gitu," kata Vega Darwanti saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Baca Juga:

Co-host Bukan Empat Mata itu kemudian mengungkap kondisi terkini Tukul Arwana.

Vega Darwanti menyebut keadaan pelawak sekaligus presenter itu makin hari makin membaik.

"Keadaannya sih jauh lebih baik, lebih segar," beber perempuan berusia 38 tahun itu.

Baca Juga:

Menurut Vega Darwanti, Tukul Arwana sudah bisa merespons ketika mengobrol.

Akan tetapi, Tukul Arwana belum bisa bicara seperti sebelumnya.

