Perkembangan Terkini Laporan Ahmad Dhani terhadap Lita Gading

Senin, 29 September 2025 – 09:35 WIB
Ahmad Dhani. Foto: Firda Junita/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Ahmad Dhani memberikan kabar terbaru mengenai laporan yang diajukan terhadap psikolog Lita Gading

Suami Mulan Jameela tersebut mengungkapkan proses hukum terhadap Gading sudah memasuki tahap yang lebih lanjut.

"Sudah semua, sudah akan berjalan," kata Ahmad Dhani ketika ditanya mengenai perkembangan laporan tersebut, di Cikarang, baru-baru ini. 

Ahmad Dhani menjelaskan semua dokumen yang diperlukan telah lengkap dan siap untuk diproses.

Pentolan Dewa19 tersebut menyatakan kemungkinan pemanggilan pemeriksaan kedua dalam beberapa waktu ke depan. 

"Ya tinggal pemanggilan kedua kali ya. Sudah lengkap semua sih, sudah lengkap semua,” ujarnya. 

Disinggung soal kondisi kesehatan mental Safeea terkini, Ahmad Dhani enggan berkomentar banyak. 

Dia menyerahkan keterangan kondisi kesehatan mental Safeea disampaikan oleh ahli, seiring proses laporan berjalan. 

TAGS   Ahmad Dhani  Lita Gading  safeea  kesehatan mental 
