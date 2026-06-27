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JPNN.com - Kriminal

Perkenalan Taufik Hidayat dan Mbak YTR Korban Penyiksaan Berawal dari Aplikasi Tinder

Sabtu, 27 Juni 2026 – 10:05 WIB
Perkenalan Taufik Hidayat dan Mbak YTR Korban Penyiksaan Berawal dari Aplikasi Tinder - JPNN.COM
Taufik Hidayat, tersangka penganiayaan dan penyekapan YTR saat memberikan pernyataannya dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (26/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Polisi mengungkapkan perkenalan korban penyekapan dan penganiayaan berinisial YTR (29) dengan tersangka Taufik Hidayat, berawal dari aplikasi kencan Tinder.

Kedekatan keduanya berujung pada keduanya tinggal bersama di sejumlah indekos di Kota Bandung.

Perkenalan Taufik Hidayat dan Mbak YTR Korban Penyiksaan Berawal dari Aplikasi TinderPihak keluarga menunjukkan foto korban YTR, bersama pelaku, Taufik Hidayat, saat ditemui di kediamannya di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Selasa (16/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

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Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan mengatakan hubungan korban dan tersangka bermula pada 2024 setelah keduanya berkenalan melalui aplikasi tersebut.

"Perkenalan ini diawali pada 2024 melalui aplikasi Tinder. Mereka berkenalan, merasa dekat, menjalin hubungan, kemudian tinggal bersama di rumah kos," kata Rudi, Jumat (26/6/2026).

Irjen Rudi menjelaskan selama menjalin hubungan, korban dan tersangka Taufik Hidayat beberapa kali berpindah tempat tinggal.

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Penyidik telah mengidentifikasi empat lokasi yang pernah ditempati keduanya dan seluruhnya telah dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Sebelum menghilang, korban bekerja di sebuah perusahaan di kawasan Pasteur, Kota Bandung.

Polisi mengungkap perkenalan korban penyekapan dan penganiayaan berinisial YTR (29) dengan tersangka Taufik Hidayat, berawal dari aplikasi kencan Tinder.

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TAGS   Taufik Hidayat  penganiayaan  Penyiksaan  Bandung  aplikasi Tinder  Polda Jabar  penyekapan  irjen rudi setiawan 
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