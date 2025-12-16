Perkenalkan Geneo X, Terobosan Dalam Perawatan Kulit Non-invasif

Selasa, 16 Desember 2025 – 20:36 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Clara Skin Care Clinic resmi meluncurkan Geneo X, sebuah teknologi perawatan kulit terbaru dan tercanggih yang hadir pertama kali di Indonesia.

Geneo X memberikan terobosan baru dalam perawatan kulit non-invasif, menggabungkan beberapa teknologi dalam satu perangkat dengan eksfoliasi, oksigenasi kulit, radiofrequency, electrical skin activation, serta infusi nutrisi intensif.

Dokter Kevin Djuanda dari Clara Skin Care Clinic mengatakan, teknologi tersebut memperkuat visi dan misi klinik mereka.

"Kami bangga menjadi klinik pertama di Indonesia yang menghadirkan Geneo X. Kehadiran teknologi ini memperkuat visi dan misi kami untuk terus memberikan solusi bagi pasien berbasis modalitas terapi terbaik, efektif, aman, dan tentunya kami melayani dengan kasih," ujar dokter Kevin Djuanda kepada awak media.

Adapun Geneo X dirancang untuk memberikan hasil maksimal secara nyaman dan aman, cocok untuk berbagai jenis kulit, serta sesuai dengan berbagai kebutuhan.

"Dengan hadirnya Geneo X di Clara Skin Care Clinic, pelanggan kini dapat merasakan pengalaman perawatan kulit premium," kata Kevin.

Melalui peluncuran Geneo X, Clara Skin Care Clinic mempertegas kemitraan jangka panjangnya dengan Regenesis Indonesia.

Sebagai pelanggan loyal Regenesis Indonesia selama bertahun-tahun, Clara Skin Care Clinic secara konsisten menjadi pelopor dalam menghadirkan teknologi estetika medis kelas dunia.