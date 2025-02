Perkenalkan Mini Album, Wuss Gelar Tur ke 6 Kota

jpnn.com, JAKARTA - Band indie-rock asal Malang, Wuss (We Undercover Super Softy) menggelar rangkaian tur bertajuk 'On The Wuss Java Tour 2025'

Dalam tur tersebut, grup beranggotakan Brilyan Prathama, Sabiella Maris, Rara Harumi, dan Rufa Hidayat itu singgah ke enam kota di Pulau Jawa.

Wuss menggelar konser ke beberapa kota yaitu Jakarta, Tangerang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang selama On The Wuss Java Tour 2025.

Saat membuka tur pada Januari 2025, Wuss sudah melakoni gig Berhura-Hura vol. 68 pada 25 Januari 2025 di Tangerang, lalu acara Pop Berandalan vol. 8 pada 26 Januari 2025 di Jakarta.

Ketika mengadakan pertunjukan di dua kota tersebut, Wuss ditemani rekan sekota dan satu label yakni Much.

Pada 2 Februari 2025, Wuss melaksanakan homecoming gig yang diadakan oleh kolektif Lalapan Liar dan UUUSEE.Live di Midnight Circus, Malang.

Wuss bakal melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta pada 22 Februari dan Semarang pada 23 Februari 2025 serta Surabaya yang jadwalnya segera diumumkan.

Wuss mengadakan 'On The Wuss Java Tour 2025' dalam misi memperkenalkan mini album atau EP self titled yang dirilis via Haum Entertainment beberapa waktu lalu.