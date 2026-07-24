Perkuat Akses Produk Resmi, Delta Sukses Teknologi Perluas Distribusi DWAY

jpnn.com, JAKARTA - PT Delta Sukses Teknologi memperluas distribusi lini produk open-system DWAY ke jaringan ritel-ritel modern.

Mulai Juli 2026, perangkat dan berbagai varian liquid dari DWAY telah tersedia secara bertahap di gerai Alfamart.

Ira Octaviera, Commercial and Corporate Director PT Delta Sukses Teknologi mengatakan langkah ini memperluas jaringan distribusi resmi DWAY menjadi lebih dari 6.700 titik penjualan, yang terdiri atas Alfamart, official booth, dan vape store di Indonesia.

Perusahaan juga mengintegrasikan fitur store locator, yang memungkinkan konsumen menemukan lokasi official booth, vape store, maupun ritel modern terdekat yang menyediakan produk DWAY dalam radius 5 kilometer dari lokasi mereka.

Ekspansi ini menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung penguatan pengawasan yang digaungkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, sekaligus memastikan seluruh rantai pasok produk perusahaan berjalan secara legal, terdata, dan memenuhi standar regulasi pasar domestik.

Ira menyampaikan pertumbuhan industri harus diimbangi dengan ekosistem distribusi yang sehat.

“Kehadiran DWAY di ritel modern tidak hanya memudahkan akses bagi konsumen dewasa, tetapi juga menjamin keaslian dan legalitas produk melalui jalur distribusi resmi yang terpantau,” ujarnya.

Sebagai bagian dari komitmen menjalankan praktik usaha yang bertanggung jawab, PT Delta Sukses Teknologi turut memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran konsumen dalam memilih produk resmi.