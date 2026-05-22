JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Perkuat Aksi Iklim, Proyek Metana ASEAN-Republik Korea Memulai Langkah di Indonesia

Jumat, 22 Mei 2026 – 11:02 WIB
Dari kiri ke kanan: Rowan Fraser (Country Representative, GGGI Indonesia), Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, H.E. Amb. LEE Chual (Ambassador of the Republic of Korea to ASEAN), dan H.E. San Lwin (Deputy Secretary-General (DGS) of ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC))

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama Pemerintah Republik Korea dan Global Green Growth Institute (GGGI) secara resmi meluncurkan proyek ASEAN-Korea Cooperation for Methane Mitigation (AKCMM) di Jakarta.

Indonesia menjadi negara ASEAN ketiga yang mengimplementasikan program ini setelah Malaysia dan Filipina.

Menteri LH/Kepala BPLH Jumhur Hidayat menegaskan penanganan sampah organik kini menjadi prioritas dalam ambisi iklim nasional. Dengan komposisi sampah di TPA yang mencapai 63 persen material organik, potensi emisi metana Indonesia diperkirakan menyentuh angka 21 juta ton CO?e.

"Pengelolaan sampah bukan sekadar masalah kebersihan, melainkan pilar krusial dalam aksi iklim kita. Melalui proyek AKCMM ini, Indonesia berkomitmen untuk menghubungkan solusi praktis di lapangan dengan target penurunan emisi metana yang ambisius. Kami mengapresiasi dukungan Korea dan ASEAN dalam memperkuat sistem manajemen limbah yang lebih hijau dan berkelanjutan," ujar Menteri Jumhur.

AKCMM sendiri merupakan program kerja sama tiga tahun senilai USD 20 juta di bawah Partnership for ASEAN-ROK Methane Action (PARMA) yang didukung Pemerintah Republik Korea melalui ASEAN-Korea Cooperation Fund (AKCF).

Duta Besar Misi Republik Korea untuk ASEAN, LEE Chul, menyoroti bahwa kerja sama ini merupakan bentuk solidaritas regional dalam mengerem laju pemanasan global. Menurutnya, mitigasi metana adalah intervensi paling efektif untuk memberikan dampak jangka pendek bagi iklim dunia.

"Republik Korea bangga dapat bermitra dengan Indonesia dan ASEAN melalui AKCF. Mitigasi metana adalah salah satu upaya strategis untuk memperlambat pemanasan global. Proyek AKCMM mencerminkan solidaritas Korea-ASEAN dalam menghadapi krisis iklim global melalui dukungan teknis dan finansial yang konkret bagi negara-negara anggota," tutur LEE Chul.

Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Komunitas Sosial Budaya ASEAN H.E. San Lwin menekankan pentingnya menyelaraskan upaya regional dengan strategi iklim jangka panjang ASEAN.

