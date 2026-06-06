Perkuat AL, Kim Jong Un Targetkan Produksi Senjata Bawah Air Rahasia

jpnn.com, SEOUL - Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, mengumumkan rencana ambisius negaranya untuk mengembangkan dan memproduksi senjata bawah air rahasia guna memodernisasi kekuatan angkatan laut.

Proyek ini menjadi bagian dari program modernisasi angkatan laut Korut berskala besar, sebagaimana dilaporkan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) pada Sabtu.

Menurut KCNA, Kim mengunjungi kapal perusak Kang Kon milik Angkatan Laut Tentara Rakyat Korea pada 4 Juni saat kapal tersebut menjalani uji coba laut untuk menilai kemampuan tempur. Ia juga secara langsung mengamati kinerja kapal selama proses pengujian berlangsung.

Kim menyatakan bahwa pengembangan dan penguatan angkatan laut secara cepat merupakan salah satu tujuan utama kebijakan pertahanan lima tahunan terbaru Korea Utara, tambah KCNA.

Pemimpin Korea Utara itu juga mengatakan bahwa angkatan laut negaranya harus menjadi komponen yang andal dalam sistem penangkalan nuklir serta mampu melancarkan serangan yang "menghancurkan" terhadap musuh kapan saja, baik dari bawah permukaan laut maupun di atas permukaan, menurut laporan kantor berita pemerintah tersebut.

Selain itu, Kim memberikan apresiasi tinggi terhadap kemampuan manuver kapal perusak baru tersebut.

Ia juga menetapkan sejumlah tugas untuk penyempurnaan lebih lanjut sistem komando dan kendali kapal buatan dalam negeri agar sejalan dengan tren modern dalam pembangunan kapal perang.

Kim turut menginstruksikan para pejabat terkait untuk menyelesaikan pengujian secepat mungkin dan menyerahkan kapal perusak Choe Hyon serta Kang Kon kepada angkatan laut Korea Utara, lapor KCNA.(Sputnik/RIA Novosti-OANA/antara/jpnn)