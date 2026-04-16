Perkuat Asistensi, Bea Cukai Dorong UMKM di Balikpapan dan Bengkalis Tembus Ekspor

jpnn.com, BALIKPAPAN - Bea Cukai memperkuat peran asistensi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui berbagai program pembinaan dan pendampingan ekspor.

Upaya ini terlihat dari keterlibatan aktif Bea Cukai Balikpapan dalam kegiatan business matching dengan buyer Malaysia, serta dukungan Bea Cukai Bengkalis dalam proses ekspor komoditas perikanan.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menyampaikan pihaknya berkomitmen mendukung UMKM agar mampu menembus pasar global melalui pendampingan yang berkelanjutan.

“Kami hadir tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang memberikan asistensi teknis kepada UMKM agar siap ekspor,” ujar Budi dalam keterangannya, Kamis (16/4).

Di Balikpapan, Bea Cukai melalui program Klinik Ekspor turut ambil bagian dalam kegiatan business matching yang diinisiasi Export Center Balikpapan.

Kegiatan tersebut mempertemukan pelaku UMKM dengan buyer dari Malaysia yang tergabung dalam Malaysian International Chamber of Commerce and Industry (MICCI).

Sebanyak 16 produk unggulan dari Balikpapan dan wilayah sekitarnya, seperti Penajam Paser Utara dan Paser, dipamerkan dalam kegiatan ini.

Produk-produk khas daerah seperti Wedang Dayak Bungas, keripik pisang, kopi, hingga olahan pangan lokal lainnya menarik minat buyer internasional.