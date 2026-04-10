Perkuat Asistensi UMKM, Bea Cukai Dorong Pelaku Usaha Siap Tembus Pasar Ekspor

jpnn.com, TANGERANG - Bea Cukai terus memperkuat perannya sebagai trade facilitator dan industrial assistance melalui berbagai program asistensi dan edukasi kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong UMKM naik kelas dan mampu bersaing di pasar internasional.

Salah satu bentuk dukungan tersebut ditunjukkan Bea Cukai Parepare melalui kegiatan monitoring dan asistensi lanjutan kepada UMKM berpotensi ekspor.

Pada Selasa (1/4), Tim Klinik Ekspor Bea Cukai Parepare yang dipimpin Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea Cukai Firman mengunjungi CV Semarang di Kota Parepare.

Kunjungan tersebut bertujuan memantau perkembangan kegiatan usaha sekaligus memberikan pendampingan kepada perusahaan yang bergerak di bidang ekspor produk shell blanks dan yelly grass dengan tujuan ekspor antara lain Hong Kong dan Tiongkok.

Melalui kegiatan monitoring ini, tim Klinik Ekspor juga membuka ruang diskusi bagi pelaku usaha untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam proses ekspor.

Monitoring lanjutan ini merupakan bagian dari komitmen Bea Cukai dalam memastikan keberlangsungan UMKM yang memiliki potensi ekspor, sekaligus membantu pelaku usaha memahami prosedur serta ketentuan kepabeanan yang berlaku.

Dukungan terhadap UMKM juga dilakukan Bea Cukai Banten melalui kegiatan edukasi dan peningkatan literasi ekspor.