Perkuat Asuransi Perjalanan, MSIG Indonesia Jalin Kerja Sama dengan Ancileo

Senin, 04 Mei 2026 – 13:01 WIB
Dari kiri ke kanan: William Song, Chief Technical Officer, MSIG Asia; Clemens Philippi, Chief Executive Officer, MSIG Asia; Olivier Michel, Founder & CEO, Ancileo; dan Adrian Hill, Chief Digital & Consumer. Foto: Dok. MSIG

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi MSIG Indonesia (MSIG Indonesia) menegaskan komitmennya dalam menghadirkan solusi perlindungan perjalanan yang lebih relevan, mudah diakses, dan berbasis teknologi.

MSIG Asia melakukan langkah strategis dengan menjalin kemitraan dengan Ancileo, perusahaan teknologi asuransi perjalanan berbasis di Singapura.

Inisiatif ini memperkuat kapabilitas MSIG Indonesia dalam menjawab kebutuhan perlindungan masyarakat yang semakin mobile dan dinamis.

Melalui kemitraan ini, MSIG bersama Ancileo akan menghadirkan perlindungan perjalanan yang lebih personal, intuitif, serta mudah diakses, dengan proses klaim yang lebih sederhana.

Solusi ini terintegrasi langsung dalam proses pemesanan perjalanan, baik melalui maskapai, online travel agent (OTA), maupun platform lainnya, sehingga nasabah dapat memperoleh perlindungan secara seamless pada saat merencanakan perjalanan.

Peran Ancileo dalam kolaborasi ini menjadi kunci dalam menghubungkan produk asuransi MSIG dengan berbagai platform perjalanan.

Melalui teknologi yang dimilikinya, Ancileo memungkinkan integrasi langsung antara sistem pemesanan perjalanan dengan layanan asuransi, sehingga perlindungan dapat dihadirkan secara lebih efisien dan konsisten di berbagai pasar. Pendekatan ini juga memungkinkan mitra perjalanan untuk menghadirkan layanan perlindungan dengan lebih cepat, tanpa proses integrasi yang kompleks seperti sebelumnya.

Pendekatan yang terintegrasi ini juga semakin relevan dengan karakteristik pasar Indonesia, di mana mobilitas masyarakat didominasi oleh perjalanan domestik yang tinggi. Di tengah dinamika global yang mempengaruhi perjalanan internasional, perjalanan domestik justru tetap menunjukkan tren yang positif.

Didukung kemitraan teknologi regional, MSIG Indonesia perkuat asuransi perjalanan di tengah lonjakan mobilitas.

