Perkuat BisnisTumbuh Berkelanjutan, Patra Jasa Catatkan Berbagai Capaian Strategis

jpnn.com, JAKARTA - PT Patra Jasa dalam memasuki usianya ke-51 tahun yang diperingati pada 17 Juli 2026, terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Sejalan dengan semangat 'Terus Tumbuh, Tulus Melayani', momentum tersebut menjadi refleksi atas berbagai capaian strategis yang berhasil diraih perusahaan selama satu tahun terakhir, sekaligus diwujudkan melalui rangkaian program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berfokus pada pendidikan, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan.

Berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2025, Patra Jasa membukukan pendapatan sebesar Rp 5,5 triliun, tumbuh 17 persen dibandingkan tahun sebelumnya sekaligus melampaui target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebesar 18 persen.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kinerja berbagai lini bisnis perusahaan yang terus berkembang seiring dengan peningkatan kualitas layanan, optimalisasi aset, serta pengembangan usaha di berbagai sektor bisnis.

Pj. VP Corporate Secretary PT Patra Jasa Fadjar Djoko Santoso mengatakan berbagai capaian tersebut menjadi fondasi penting bagi perusahaan untuk terus memperkuat daya saing sekaligus menghadirkan pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Memasuki usia ke-51, Patra Jasa semakin optimistis untuk terus bertumbuh dengan menjadikan inovasi, kualitas layanan, dan keberlanjutan sebagai bagian dari strategi perusahaan," kata Fadjar dalam keterangannya, Sabtu (1/8).

Fadjar menyebut berbagai capaian yang diraih dalam satu tahun terakhir menjadi fondasi untuk terus memperkuat daya saing sekaligus menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, masyarakat, lingkungan, dan seluruh pemangku kepentingan.