Perkuat Dakwah Moderat, Ketua Majelis Az-Zikra Temui Wamenag

Jumat, 10 April 2026 – 11:33 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Majelis Az-Zikra mempertegas komitmennya dalam menjaga harmoni umat melalui penguatan sinergitas dengan pemerintah.

Hal ini mengemuka saat pimpinan Majelis Az-Zikra KH Muhammad Abdul Syukur Yusuf melakukan kunjungan silaturahmi kepada Wakil Menteri Agama Romo R. Muhammad Syafi’i.

Pertemuan tersebut berfokus pada langkah strategis untuk menghadirkan dakwah yang moderat, inklusif, dan relevan dengan dinamika sosial masyarakat saat ini.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, KH Muhammad Abdul Syukur Yusuf menegaskan bahwa Az-Zikra akan terus konsisten menempuh jalur dakwah yang telah dirintis oleh almarhum KH Muhammad Arifin Ilham.

Menurutnya, dakwah masa kini harus melampaui aspek ritual dan menyentuh dampak sosial yang nyata bagi masyarakat.

“Az-Zikra hadir sebagai gerakan dakwah yang menghidupkan zikir, memperkuat akhlak umat, dan menghadirkan ketenangan di tengah masyarakat. Dakwah kami tidak hanya fokus pada spiritualitas, tapi juga dampak sosial yang nyata,” ujar KH Muhammad Abdul Syukur Yusuf, Jumat (10/4).

Wakil Menteri Agama Romo R. Muhammad Syafi’i menyambut positif inisiatif kolaboratif ini.

Ia memberikan apresiasi tinggi atas kontribusi berkelanjutan Majelis Az-Zikra sebagai salah satu garda terdepan pembinaan umat di Indonesia.