JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Perkuat Daya Gedor, Persib Bandung Gaet Striker Spanyol Sergio Castel  

Kamis, 05 Februari 2026 – 17:01 WIB
Perkuat Daya Gedor, Persib Bandung Gaet Striker Spanyol Sergio Castel
Pengumuman Sergio Castel sebagai pemain baru Persib Bandung yang disiarkan dalam siaran langsung di akun YouTube Official Persib TV, Kamis (5/2/2026). Foto: tangkapan layar YouTube.

jpnn.com - Persib Bandung resmi memperkenalkan Sergio Castel sebagai rekrutan anyar menjelang penutupan bursa transfer paruh musim BRI Super League 2025/26.

Pengumuman Castel dibagikan melalui siaran langsung di akun YouTube Official Persib TV pada Kamis (5/2/2026) sore.

Striker kelahiran Las Rozas, 22 Februari 1995 ini didatangkan dari klub Divisi I Siprus, Apollon Limassol FC, dan telah menyepakati kontrak kerja sama hingga akhir musim 2025/26.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan mengatakan perekrutan Sergio Castel merupakan rekomendasi langsung dari pelatih kepala Bojan Hodak.

Kehadirannya diharapkan mampu menambah opsi sekaligus kedalaman skuad lini depan, yang akan menghadapi padatnya kompetisi domestik dan Asia.

"Kami berharap Sergio dapat memberikan kontribusi maksimal selama setengah musim ke depan, untuk membantu Persib mempertahankan gelar juara Super League dan melangkah sejauh mungkin di AFC Champions League Two," kata Adhitia.

Sebelum berlabuh di Bandung, Castel memiliki rekam jejak yang cukup panjang di sepak bola Eropa.

Bersama Apollon Limassol, dia mencatatkan 11 penampilan dan mencetak 3 gol. Sebelumnya, Castel juga memperkuat Anorthosis Famagusta dengan torehan 12 gol dari 32 penampilan.

Persib Bandung mengumumkan perekrutan pemain baru berposisi striker Sergio Castel untuk memperkuat daya gedor tim menghadapi kompetisi domestik dan ACL 2.

