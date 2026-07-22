Perkuat Daya Saing, Bea Cukai Dampingi 3 UMKM Tembus Pasar Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai memperluas pendampingan ekspor ke pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk siap menembus pasar internasional.

Asistensi itu diberikan ke tiga UMKM masing-masing di Bengkayang, Simalungun, dan Bandar Lampung, terkait teknis ekspor, edukasi kepabeanan, hingga pemanfaatan sistem digital ekspor.

Di Jagoi Babang, Bengkayang, Kalimantan Barat, Bea Cukai memberikan asistensi kepada UMKM keripik singkong merek Anen.

Pendampingan yang dilaksanakan tersebut mencakup penyusunan dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) dan manifest melalui sistem CEISA 4.0 sebagai persiapan ekspor perdana ke Sarawak, Malaysia.

Rencana pengiriman awal diproyeksikan mencapai sekitar 400 kilogram per bulan dengan peluang peningkatan volume seiring berkembangnya permintaan pasar.

Keripik Singkong Anen diproduksi menggunakan singkong mentega segar yang dipanen dan langsung diolah untuk menjaga kualitas produk.

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Sementara itu, Bea Cukai Pematangsiantar melalui Tim Klinik Ekspor melaksanakan asistensi kepada UMKM Kopi Saabas di Pematangsidamanik, Kabupaten Simalungun pada Selasa (21/7).

Pendampingan diberikan mulai dari pemenuhan dokumen ekspor, pemahaman ketentuan teknis, hingga edukasi mengenai regulasi kepabeanan yang harus dipenuhi sebelum melakukan ekspor.