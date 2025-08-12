Perkuat Distribusi di Sumut, Entitas Anak MDLA Groundbreaking Gedung Baru

jpnn.com, MEDAN - PT Anugrah Argon Medica (AAM), entitas anak PT Medela Potentia Tbk (MDLA) memulai pembangunan gedung baru di Medan, Sumatera Utara.

Fasilitas ini akan memperkuat jaringan distribusi perusahaan di utara Sumatera, sejalan dengan pertumbuhan permintaan pasar terhadap produk kesehatan.

Gedung baru ini akan dibangun untuk fungsi kantor dan gudang yang berdiri di atas lahan sekitar 10.000 m² dan memiliki luas bangunan sekitar 6.500 m².

Kapasitas gudang yang akan dibangun diharapkan bisa mengakomodasi kebutuhan penyimpanan yang lebih besar, khususnya di tengah meningkatnya kebutuhan akan obat-obatan dan produk kesehatan di wilayah Sumatera Utara.

Fasilitas gudang dirancang untuk memenuhi standar penyimpanan yang baik, mencakup kebutuhan untuk penyimpanan suhu dingin (2°–8°C), suhu sejuk (15°–25°C), dan suhu kamar (<30°C) yang dilengkapi sistem pemantauan suhu 24 jam untuk menjamin kualitas produk tetap terjaga hingga ke tangan pelanggan.

Direktur Utama PT Medela Potentia Tbk menyebut proyek ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam memperkuat infrastruktur distribusi nasional.

“Kami berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, memastikan obat-obatan yang kami distribusikan selalu terjaga kualitas, khasiat, dan keasliannya hingga sampai ke pasien. Pembangunan gedung baru PT AAM cabang Medan ini akan meningkatkan pelayanan dan akses obat-obatan, sehingga berdampak positif pada kualitas kesehatan masyarakat Sumatera Utara dan sekitarnya,” ujar Krestijanto.

Operations Director PT Anugrah Argon Medica, Setyawan menambahkan posisi strategis Medan sebagai gerbang logistik utama Sumatera menjadi faktor penting pembangunan ini.