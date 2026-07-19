Perkuat Dukungan untuk Pemerintahan Prabowo, GCP Siap Gelar Konsolidasi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Cinta Prabowo (GCP) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan.

Penegasan itu disampaikan dalam Konsolidasi Kedua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GCP Kota Tangerang Selatan.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus pusat dan daerah GCP, tokoh purnawirawan, serta perwakilan adat dari berbagai daerah di Indonesia.

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Forum itu juga menjadi ajang memperkuat koordinasi organisasi dalam mendukung program-program pemerintah.

Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo H. Kurniawan, mengatakan Presiden Prabowo telah mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan untuk selalu mawas diri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.

Menurutnya, setiap jabatan yang diemban oleh birokrat merupakan amanah dari rakyat. Karena itu, seluruh aparatur pemerintah harus bekerja secara maksimal demi kepentingan masyarakat dan menjalankan arahan Presiden.

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H. Kurniawan menilai Presiden Prabowo tidak perlu ragu mengambil langkah tegas terhadap para pembantu yang dinilai tidak loyal, tidak menjalankan arahan Presiden, maupun tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

"Presiden sudah mengingatkan seluruh jajaran agar mawas diri. Jabatan adalah amanah dari rakyat, sehingga seluruh pembantu Presiden harus bekerja untuk rakyat. Kami mendukung Presiden mengambil langkah tegas terhadap siapa pun yang tidak loyal, tidak patuh pada arahan Presiden, dan tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat," kata H. Kurniawan.