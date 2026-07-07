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JPNN.com - Ekonomi

Perkuat Efisiensi Logistik Nasional, JICT Dukung Percepatan Penyelesaian Kontainer Longstay

Selasa, 07 Juli 2026 – 17:13 WIB
Perkuat Efisiensi Logistik Nasional, JICT Dukung Percepatan Penyelesaian Kontainer Longstay - JPNN.COM
Pemusnahan Barang yang Dikuasai Negara (BDN) serta Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD). Foto: JICT

jpnn.com - PT Jakarta International Container Terminal (JICT) mendukung percepatan transformasi logistik nasional melalui sinergi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada kegiatan penyelesaian barang impor longstay yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Momentum ini menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan kapasitas kawasan pelabuhan sekaligus memperkuat kelancaran arus logistik nasional.

Seremoni penyelesaian barang impor longstay dilaksanakan di Waiting Bay JICT sebelum proses pemusnahan dilakukan di fasilitas PT Sinergi Prima Sejahtera, Kabupaten Tangerang.

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Barang yang diselesaikan terdiri atas Barang yang Dikuasai Negara (BDN) berupa tanaman bunga potong dan pussy willow, serta Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) berupa ribuan karung bawang putih segar.

Seluruh komoditas tersebut telah dinyatakan tidak layak dimanfaatkan berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta sehingga diselesaikan melalui mekanisme pemusnahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktur Utama JICT Ade Hartono mengatakan keberhasilan sebuah pelabuhan modern tidak hanya diukur dari kecepatan bongkar muat, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kelancaran siklus logistik secara menyeluruh melalui kolaborasi yang erat antara regulator, operator terminal, perusahaan pelayaran, dan seluruh pemangku kepentingan.

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"Penyelesaian kontainer longstay merupakan bagian dari upaya bersama menciptakan ekosistem logistik yang semakin efisien, tertib, dan berdaya saing," kata Ade di Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Ketika ruang penumpukan dapat dimanfaatkan kembali secara optimal, katanya, maka kapasitas pelayanan terminal meningkat, perputaran peti kemas menjadi lebih baik, dan pada akhirnya memberikan manfaat bagi seluruh pengguna jasa serta mendukung kelancaran perdagangan nasional.

PT Jakarta International Container Terminal (JICT) mendukung percepatan transformasi logistik nasional melalui kegiatan penyelesaian barang impor longstay.

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TAGS   JICT  logistik  kontainer longstay  Ade Hartono 
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