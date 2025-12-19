Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Perkuat Ekonomi Desa, Mendes PDT Genjot Pengembangan Koperasi Merah Putih

Jumat, 19 Desember 2025 – 22:23 WIB
Perkuat Ekonomi Desa, Mendes PDT Genjot Pengembangan Koperasi Merah Putih
Perkuat Ekonomi Desa, Mendes PDT Genjot Pengembangan Koperasi Merah Putih. Foto: source for jpnn

jpnn.com, MAJALENGKA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mendorong percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai penggerak utama ekonomi desa.

Dorongan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke Desa Gunungkuning, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka, Jumat (19/12).

Yandri menegaskan bahwa koperasi desa merupakan program prioritas pemerintah sesuai arahan Presiden RI untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui usaha produktif yang dikelola secara berkelanjutan.

Menurutnya, koperasi desa harus mampu menjadi instrumen ekonomi yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga.

“Targetnya koperasi desa harus benar-benar berjalan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar berdiri secara administratif,” kata Yandri.

Dia mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan dan kesiapan lahan di tingkat desa.

Meski demikian, pemerintah terus mendorong koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemerintah desa untuk mengatasi berbagai kendala tersebut.

Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih.

Mendes PDT mendorong percepatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai penggerak ekonomi desa di Majalengka.

TAGS   ekonomi desa  Mendes PDTT  Koperasi Merah Putih  koperasi  Yandri Susanto 
