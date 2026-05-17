Perkuat Ekonomi Desa, Pemprov Kaltim Targetkan 450 Gerai KDKMP Rampung Juli 2026

jpnn.com, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memacu pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Program ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam memperkuat pondasi kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, dii Samarinda, Minggu, menjelaskan bahwa hingga pertengahan Mei 2026, sebanyak 61 gerai KDKMP telah resmi berdiri di berbagai wilayah Kaltim.

"Pemprov Kaltim menargetkan total 450 gerai KDKMP dapat rampung dan beroperasi penuh pada akhir Juli 2026 mendatang," ujar Sri Wahyuni.

Sri Wahyuni berharap keberadaan KDKMP mampu menjadi penggerak roda ekonomi masyarakat desa. Koperasi ini dirancang untuk menciptakan hubungan langsung antara pemasok dan pembeli dalam satu ekosistem usaha.

"Dengan hadirnya gerai KDKMP, diharapkan pertumbuhan ekonomi desa semakin bergerak. Nantinya ada supplier (pemasok) dan pembeli yang saling terhubung melalui koperasi ini,” kata Sri Wahyuni saat menghadiri peresmian gerai KDKMP Kelurahan Harapan Baru di Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda.

Salah satu gerai yang baru diresmikan tersebut berlokasi di RT 001, Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda. Peresmian ini dilakukan bersamaan dengan peluncuran operasional 1.061 KDKMP secara serentak di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, Sri Wahyuni menekankan bahwa keberadaan koperasi ini tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga memberdayakan warga lokal sebagai pemasok utama berbagai komoditas yang dijual.