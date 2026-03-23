Perkuat Ekonomi Kerakyatan, BRILink Agen Rieche Endah Bantu Transaksi Perbankan Warga di Sumbawa

jpnn.com, JAKARTA - Bagi warga Dusun Bukit Tinggi, Desa Dete, Kecamatan Lape, Nusa Tenggara Barat, melakukan transaksi perbankan dulu bukan perkara sederhana.

Sebab, untuk sekadar mengirim uang atau menarik dana, masyarakat harus menempuh perjalanan hingga belasan kilometer menuju kantor bank terdekat. Keterbatasan akses tersebut sering kali menyulitkan warga yang membutuhkan transaksi secara cepat untuk kebutuhan sehari-hari maupun usaha.

Kondisi tersebut kemudian mendorong Rieche Endah, warga setempat, untuk menghadirkan solusi keuangan yang lebih dekat bagi masyarakat. Melalui layanan BRILink Agen, ia mulai menghadirkan akses transaksi perbankan yang lebih mudah dijangkau oleh warga sekitar sejak tahun 2013.

“Saya mulai menjadi BRILink Agen sejak tahun 2013. Waktu itu saya melihat banyak masyarakat yang kesulitan melakukan transaksi karena jarak ke bank cukup jauh. Saya berpikir, kalau ada layanan yang bisa membantu mereka bertransaksi lebih dekat tentu akan sangat memudahkan,” ucap Rieche.

Dengan semangat itu, Rieche memulai langkahnya sebagai BRILink Agen. Pada awalnya, usaha tersebut dijalankan secara sederhana. Ia melayani berbagai kebutuhan transaksi masyarakat, mulai dari transfer dana hingga penarikan uang tunai. Perlahan, masyarakat mulai mengenal keberadaan layanan tersebut.

Kepercayaan masyarakat tumbuh dari waktu ke waktu. Orang-orang yang sebelumnya harus pergi jauh ke bank kini memiliki alternatif yang lebih dekat. Bagi para pelaku usaha kecil, kehadiran layanan tersebut juga sangat membantu aktivitas bisnis sehari-hari.

“Sekarang yang datang tidak hanya masyarakat sekitar. Ada juga pengusaha kecil dan pendatang yang melakukan transaksi transfer atau penarikan uang di sini. Alhamdulillah banyak yang merasa terbantu,” ujarnya.

Seiring berjalannya waktu, usaha yang dijalankan Rieche berkembang. Tempat usahanya menjadi semakin dikenal oleh masyarakat. Namun di balik perkembangan tersebut, perjalanan sebagai BRILink Agen juga tidak lepas dari berbagai tantangan.