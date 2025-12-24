Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Perkuat Ekonomi Kreator, Fuomo Berkolaborasi Lintas Benua

Selasa, 27 Januari 2026 – 03:51 WIB
Perkuat Ekonomi Kreator, Fuomo Berkolaborasi Lintas Benua - JPNN.COM
Aplikasi Fuomo. Foto dok Fuomo

jpnn.com, JAKARTA - Fuomo memperkuat fondasi melalui kolaborasi lintas benua.

Bergabungnya Kevin Lee dari Korea Selatan sebagai Chief Financial Officer dan Cornelius dari Eropa sebagai Chief Technology Officer, menandai keseriusan Fuomo membangun tools monetisasi kreator dengan standar global, namun tetap relevan dengan konteks kreator Indonesia.

Marcell Tee, Chief Executive Officer Fuomo menegaskan masalah utama kreator bukan pada kreativitas atau audiens, melainkan pada sistem monetisasi yang sering kali tidak transparan.

Baca Juga:

Arah Fuomo sejak awal tidak berubah: membantu kreator memperoleh pendapatan yang lebih adil, jelas, dan berkelanjutan dari karya mereka sendiri.

“Kami ingin kreator punya kontrol penuh atas pendapatannya dan memahami dengan jelas bagaimana mereka dibayar. Fuomo dibangun sebagai tools yang memberi kepastian, bukan ketergantungan,” ujarnya.

Fuomo lahir dari kebutuhan nyata kreator akan alat yang membantu mereka mengelola karya, komunitas, dan pendapatan secara mandiri.

Baca Juga:

“Model bisnis yang sehat selalu dimulai dari keberlanjutan kreatornya. Jika kreator memiliki alat yang tepat untuk tumbuh, maka ekosistem bisnisnya akan ikut berkembang,” jelasnya.

Prinsip ini tercermin dalam struktur monetisasi Fuomo yang sederhana dan mudah dipahami.

Dengan kolaborasi Indonesia–Korea–Eropa, Fuomo memasuki fase baru sebagai creator tools yang dirancang untuk menjawab tantangan ekonomi kreator secara nyata.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kreator  konten kreator  creator  Fuomo 
BERITA KREATOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp