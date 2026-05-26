Perkuat Ekosistem Bisnis, Koperasi Kana Resmikan Cabang PIK2

Selasa, 26 Mei 2026 – 11:38 WIB
Perkuat Ekosistem Bisnis, Koperasi Kana Resmikan Cabang PIK2
Peresmian kantor cabang di PIK 2. Foto: Kana

jpnn.com, JAKARTA - Koperasi Kana meresmikan kantor cabang baru di kawasan Menara Syariah, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang, Banten, Senin (25/5).

Pembukaan cabang tersebut menjadi bagian dari upaya koperasi memperkuat jaringan usaha sekaligus meningkatkan kapasitas bisnis ekspor bersama para anggotanya.

Acara peresmian dihadiri pengurus koperasi, anggota, mitra usaha, serta pelaku bisnis dari berbagai sektor.

Ketua Koperasi Kana Jonathan Danang Wardhana, mengatakan kawasan PIK2 dipilih karena dinilai berkembang sebagai salah satu pusat bisnis baru dengan aktivitas ekonomi yang terus meningkat.

"Kehadiran cabang baru diharapkan mempermudah koordinasi, memperkuat komunikasi, dan mempercepat pengembangan jaringan bisnis ekspor yang sedang kami bangun bersama anggota,” ujar Jonathan.

Menurut dia, pembukaan kantor cabang baru bukan sekadar simbol ekspansi, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat kredibilitas dan pengembangan ekosistem bisnis koperasi.

Saat ini, Koperasi Kana tengah mengembangkan sejumlah lini bisnis ekspor, di antaranya perdagangan gula putih, tembakau, dan sarang burung walet melalui kolaborasi bersama anggota serta mitra usaha di berbagai daerah.

Jonathan menilai kepercayaan anggota menjadi faktor penting dalam pertumbuhan koperasi. Karena itu, pihaknya berupaya menghadirkan pengembangan usaha yang konkret dan berorientasi jangka panjang.

Koperasi Kana resmikan cabang baru di PIK2 untuk perkuat jaringan bisnis dan ekspor anggota.

koperasi Kana  koperasi  Cabang Baru  ekspor 
