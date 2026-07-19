Perkuat Ekosistem Bisnis Premium, Roemah Koffie Hadirkan Kopi Cublak Suweng

jpnn.com, JAKARTA - Roemah Koffie, yang merupakan bagian dari entitas Royal Agro Industri (RAI) meluncurkan lini produk premium roastery beans, Cublak Suweng di gerai Roemah Koffie PIK 2.

Memadukan biji kopi asal Gayo, Aceh dan Temanggung, Jawa Tengah, peluncuran ini menjadi langkah strategis perusahaan dalam menggarap pasar kopi premium domestik sekaligus membuka peluang komersial ke jalur ekspor.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Wamen Ekraf) Republik Indonesia, Irene Umar mengapresiasi upaya Roemah Koffie dalam mempraktikkan aksi hilirisasi komoditas lokal.

Irene juga menyoroti pentingnya komoditas ini sebagai alat diplomasi ekonomi strategis di tengah berbagai tantangan global saat ini.

Dia menilai storytelling mengenai budaya dan tradisi Indonesia di balik produk ini merupakan sebuah unique selling point yang hanya dimiliki oleh bangsa kita.

"Jika dikemas dengan tepat, narasi seperti ini bisa membawa produk kreatif kita menjadi pemenang di panggung global," kata Irene, Minggu (19/7).

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Dari kacamata bisnis, peluncuran Cublak Suweng difokuskan untuk merespons tren konsumsi kopi yang semakin spesifik dan menuntut kualitas tinggi di Tanah Air.

Commercial Director Roemah Koffie, Ryo Limijaya, menyebut produk ini sengaja dikembangkan demi menjawab minat masyarakat Indonesia terhadap premium roastery yang terus meningkat secara signifikan.