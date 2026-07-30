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JPNN.com - Ekonomi - Properti

Perkuat Ekosistem Digital Hub di BSD City, Odoo Ekspansi Kantor Baru di Gedung Biomedical Campus

Kamis, 30 Juli 2026 – 16:21 WIB
Perkuat Ekosistem Digital Hub di BSD City, Odoo Ekspansi Kantor Baru di Gedung Biomedical Campus - JPNN.COM
Dari kiri ke kanan: Benny Putra Sugito (Director Odoo Indonesia), Nicholas de Bonhome (Consular Affairs The Embassy of Belgium to Indonesia and Timor Leste), dan Charlie Danvoye (Staff Embassy of Belgium in Jakarta) saat melakukan prosesi seremoni gunting pita dalam acara peresmian ekspansi kantor baru Odoo Indonesia di Gedung Biomedical Campus, BSD City pada 17 Juli 2026. Foto: Dokumentasi Sinar Mas Land

jpnn.com, BSD CITY - Odoo Indonesia, penyedia perangkat lunak manajemen bisnis Enterprise Resource Planning (ERP) terkemuka asal Belgia, resmi memperluas kantor operasionalnya di Biomedical Campus, BSD City.

Langkah ini dilakukan seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang terus mendorong ekspansi berbagai perusahaan teknologi global.

Perkuat Ekosistem Digital Hub di BSD City, Odoo Ekspansi Kantor Baru di Gedung Biomedical Campus

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Interior kantor Odoo Indonesia di Biomedical Campus, BSD City. Foto: Dokumentasi Sinar Mas Land

Laporan e-Conomy SEA 2025 oleh Google, Temasek, dan Bain & Company menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara dengan nilai ekonomi hampir mencapai USD 100 miliar, tumbuh sebesar 14 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kondisi ini mendorong perusahaan teknologi untuk memperkuat kapasitas bisnis dan talenta lokal guna mengakomodasi peningkatan permintaan pasar.

Sejak hadir secara resmi di Indonesia pada 2023, Odoo mencatatkan pertumbuhan bisnis yang pesat.

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Hingga pertengahan 2026, lebih dari 45 ribu pengguna enterprise di Indonesia telah mengadopsi solusi bisnis terintegrasi Odoo untuk mendukung operasional perusahaan.

Pertumbuhan ini juga mendorong ekspansi organisasi, dengan jumlah karyawan Odoo Indonesia meningkat, dari 4 orang pada 2023 menjadi lebih dari 200 profesional saat ini.

Odoo Indonesia resmi memperluas kantor operasionalnya di Biomedical Campus, BSD City yang merupakan salah satu office building milik Sinar Mas Land

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TAGS   Sinar Mas Land  Odoo  Odoo Indonesia  Gedung Biomedical Campus  BSD City  Digital Hub 
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