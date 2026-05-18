Perkuat Ekosistem, PINTU Tambah 48 Pilihan Tokenisasi Aset

jpnn.com, JAKARTA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU) terus memperluas deretan pilihan aset crypto bagi investor dalam negeri.

Di tengah peningkatan tokenisasi aset, PINTU telah menambah total 48 tokenisasi aset yang bisa diperdagangkan.

Head of Product Marketing PINTU Iskandar Mohammad menuturkan transaksi tokenized asset di PINTU terus menunjukkan pertumbuhan yang positif.

"Pada April 2026, jumlah pengguna secara kumulatif meningkat 9,49% dibandingkan Maret 2026, dengan rata-rata transaksi per pengguna mengalami pertumbuhan hingga 87,32%. Adapun lima tokenized aset yang paling aktif diperdagangkan pada April 2026 secara berurutan adalah iShares Silver Trust (SLVON), Apple (AAPLX), Palantir Technologies (PLTRON), Tesla (TSLAX), serta Alibaba Group (BABAON),” ujar Iskandar.

Secara global, minat investor crypto terhadap tokenisasi aset terus mencatatkan pertumbuhan positif.

Berdasarkan data dari RWA.xyz, per 12 Mei 2026, total kapitalisasi pasar tokenisasi aset secara global dalam 30 hari terakhir mengalami kenaikan +5,38% menyentuh $32,18 miliar atau sekitar Rp563 triliun.

Sementara itu di pasar domestik, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyambut baik perkembangan teknologi blockchain dan kriptografi salah satunya tokenisasi aset telah yang telah membuka peluang investasi dengan nilai yang relatif terjangkau.

"PINTU telah menghadirkan 48 aset yang tertokenisasi. Aset-aset ini merepresentasikan berbagai sektor industri global, mulai dari teknologi dan Artificial Intelligence (AI), semikonduktor, e-commerce, layanan keuangan, consumer goods, kesehatan, energi, telekomunikasi, hingga instrumen investasi seperti ETF dan emas digital. Dengan pilihan aset yang semakin beragam, investor Indonesia kini bisa mendapatkan eksposur ke berbagai industri global langsung dari ekosistem crypto,” ujar Iskandar.