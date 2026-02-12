Perkuat Ekositem Logistik, TransContinent Operasikan PLB di Gorontalo

jpnn.com, GORONTALO - PT TransContinent, perusahaan logistik yang melayani jasa ekspor dan impor global, memperluas jaringan bisnisnya dengan membuka Pusat Logistik Berikat (PLB) di Provinsi Gorontalo.

Kehadiran fasilitas itu diharapkan menjadi katalis penguatan ekosistem logistik dan perdagangan internasional di kawasan Indonesia Tengah dan Timur.

PLB adalah fasilitas fiskal dari Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai yang memungkinkan pelaku usaha menimbun barang impor maupun ekspor di lokasi tertentu dengan penangguhan bea masuk dan pajak, sambil menunggu proses lebih lanjut.

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara, Zaky Firmansyah mengatakan barang dapat ditimbun hingga jangka waktu maksimal tiga tahun, sehingga memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam pengelolaan rantai pasok.

“Kami sangat mendukung PT TransContinent untuk menghadirkan layanan logistik yang kuat, khususnya bagi kawasan Tengah dan Timur Indonesia. Namun demikian, kami juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku dalam pelaksanaan usaha,” ujar Zaky.

Dukungan juga disampaikan oleh Kepala Bea Cukai Gorontalo, Ade Zirwan.

Menurutnya, kehadiran PLB TransContinent merupakan langkah strategis dalam memperkuat daya saing pelaku usaha di daerah.

“Kehadiran PLB TransContinent merupakan langkah penting untuk memberikan dukungan nyata bagi pelaku ekspor impor dan pelaku usaha lokal. Fasilitas ini akan membantu dunia usaha dalam mengelola logistik secara lebih efisien, cepat, dan kompetitif,” ujar Ade.