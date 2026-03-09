Perkuat Ekspansi Strategis, SIP Law Firm Angkat Partner Baru di 2026

jpnn.com - Menyongsong dinamika hukum dan bisnis yang kian kompleks, SIP Law Firm resmi menunjuk Anthony Muslim dan Akbar Surya Lantoranda sebagai Partner baru dalam skema Ekspansi Strategis 2026.

Langkah ini diambil untuk memperkokoh struktur kepemimpinan firma sekaligus memperluas kapasitas layanan hukum yang terintegrasi di berbagai sektor industri.

"Ekspansi Strategis 2026 merupakan manifestasi komitmen SIP Law Firm dalam menghadirkan solusi hukum yang adaptif dan relevan bagi klien," kata Managing Partner SIP Law Firm Zubaidah Jufri, S.H., M.Kn., CHRP., Senin (9/3).

Dia menjelaskan, di tengah perubahan regulasi yang cepat, firma merasa perlu memperkuat peran kepemimpinan yang strategis guna memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.

Anthony Muslim, yang telah berkarier sejak 2013, membawa rekam jejak panjang dalam mendampingi klien korporasi. Ia dikenal dengan pendekatan strategi yang matang dan profesionalisme tinggi dalam memberikan nasihat hukum yang presisi.

Di sisi lain, Akbar Surya Lantoranda telah menjadi pilar penting di SIP Law Firm sejak 2014. Dengan kemampuan analitis yang sistematis, ia berpengalaman menangani perkara hukum bagi perusahaan nasional maupun multinasional, memastikan strategi hukum yang diambil tetap efektif dan berkelanjutan.

Zubaidah Jufri menambahkan, pengangkatan ini merupakan langkah krusial untuk memperkuat fondasi firma. Menurutnya, kehadiran Partner baru ini akan semakin memperkokoh struktur firma dalam menghadapi kompleksitas regulasi.

"Pengalaman dan keahlian mereka akan memastikan layanan kami tetap adaptif bagi kebutuhan klien lintas sektor," ujarnya.