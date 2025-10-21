Perkuat Employee Well-being, Pegadaian Sukses Gelar The Gade Fest 2025

Selasa, 21 Oktober 2025 – 20:10 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung Employee Well-being dan mengapresiasi kinerja positif perusahaan dengan menggelar acara tahunan The Gade Fest 2025.

Festival ini menjadi puncak perayaan bagi seluruh Insan Pegadaian untuk mengekspresikan minat, mengasah bakat, dan mempererat kolaborasi melalui ajang kompetisi olahraga dan seni.

The Gade Fest 2025 digelar secara meriah pada 18-19 Oktober 2025, dengan partisipasi aktif dari perwakilan Kantor Wilayah dan Unit Kerja Pegadaian di seluruh Indonesia.

Rangkaian kompetisi yang dipertandingkan mencerminkan keberagaman talenta Insan Pegadaian, meliputi cabang olahraga populer seperti Mini Soccer, Tenis Lapangan, Bulu Tangkis, Tenis Meja, Basket, E-Sport, dan Voli.

Sementara di bidang seni, antusiasme tinggi terlihat dalam kompetisi Band dan ajang pencarian bakat vokal Pegadaian Idol.

Seluruh kompetisi ini dirancang untuk memupuk tidak hanya kreativitas, tetapi juga meningkatkan kekuatan mental, fisik, dan sinergi sosial antar karyawan.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan mengungkapkan kegiatan The Gade Fest 2025 merupakan ajang refreshment untuk seluruh karyawan, karena setiap tahunnya Pegadaian mencatatkan kinerja positif yang terus meningkat.

Dengan mengusung tema TRING! “Together Rise, Reignite, Inspire, Navigate, Glory!”, The Gade Fest juga menjadi ajang kebersamaan, kolaborasi dan silaturahmi bagi Insan Pegadaian seluruh Indonesia.