Perkuat Fondasi Global, Lepas Siap Hadirkan Pengalaman Lifestyle di RI

jpnn.com, JAKARTA - Pabrikan mobil asal Tiongkok, Lepas tengah memberikan sinyal akan memperluas global yang menjadi pondasi penting dalam menghadirkan pengalaman premium secara lebih konsisten di berbagai pasar, termasuk Indonesia.

Keseriusan itu ditunjukkan Lepas melalui ajang 2026 International Business Summit dan Global Partner Conference yang digelar di Wuhu, Tiongkok.

Acara itu dihadiri lebih dari 500 mitra dari hampir 20 negara dan wilayah.

Pendekatan ini menjadi langkah strategis Lepas dalam menghadirkan mobilitas yang tidak hanya fungsional, tetapi juga relevan dengan keseharian dan preferensi gaya hidup modern.

Temmy Wiradjaja, Vice Country Director LEPAS Indonesia mengungkapkan momentum ini menandai transisi Lepas dari tahap peluncuran brand menuju penguatan implementasi jaringan global yang lebih terstruktur.

“Kami tidak hanya menghadirkan kendaraan, tetapi juga pengalaman mobilitas yang menyatu dengan gaya hidup modern. Pendekatan ini juga menjadi arah bagi Lepas di Indonesia. Kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih dekat dengan keseharian konsumen,” ujar Temmy Wiradjaja.

Melalui konferensi ini, Lepas juga memperluas jaringan globalnya ke berbagai kawasan, termasuk Eropa, Asia, Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika Latin.

Penguatan jaringan itu menjadi langkah penting dalam memastikan kesiapan distribusi, layanan, serta pengalaman pelanggan yang lebih terintegrasi.