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JPNN.com - Politik - Parpol

Perkuat Gerak Pelayanan, PKB Jabar Gelar PKBFest

Kamis, 11 Juni 2026 – 19:51 WIB
Perkuat Gerak Pelayanan, PKB Jabar Gelar PKBFest - JPNN.COM
Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda Sekaligus menjabat Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Jawa Barat bersiap menggelar perhelatan akbar bertajuk PKBFest & Inagurasi DPAC pada Minggu, 14 Juni 2026 bertempat di Youth Centre Arcamanik, Kota Bandung.

Mengusung tema "Padamu Jawa Barat, PKB Berkhidmat", ajang ini menjadi momentum penting menguatkan kembali arah khidmah dan komitmen pelayanan partai kepada rakyat dan umat di seluruh pelosok Jawa Barat.

Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda menegaskan esensi kehadiran partai politik harus memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung dalam kehidupan publik.

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Perkuat Gerak Pelayanan, PKB Jabar Gelar PKBFest

Menurutnya, kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah alat untuk melayani masyarakat sebesar-besarnya.

"Kehadiran PKB bukan sekadar soal perebutan kekuasaan, tetapi bagaimana menggunakan sebesar-besarnya kekuasaan tersebut untuk melayani rakyat. Sinergi antara kebijakan di parlemen, eksekutif, dan aksi nyata di lapangan adalah kunci yang terus dipegang oleh seluruh kader dan pengurus PKB di Jawa Barat," ujar Syaiful Huda, Kamis (11/6/2026).

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Huda mengungkapkan dalam beberapa tahun terakhir, PKB Jabar telah menginisiasi berbagai gerakan layanan publik yang menyentuh berbagai lini kehidupan masyarakat.

Di antaranya Gerakan Foodbank sebagai bentuk ekonomi sirkular. Gerakan ini tidak sekadar membagikan makanan kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menghidupkan geliat UMKM produsen kuliner.

(DPW PKB Jawa Barat bersiap menggelar perhelatan akbar bertajuk PKBFest & Inagurasi DPAC pada Minggu, 14 Juni 2026 di Youth Centre Arcamanik, Kota Bandung.

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TAGS   PKB  Partai Politik  Syaiful Huda  pelayanan 
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