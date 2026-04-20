Perkuat Industri Baja Nasional, Krakatau Posco Hadirkan Solusi Konstruksi

Senin, 20 April 2026 – 12:58 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KRAKATAU POSCO turut berpartisipasi dalam Seminar Nasional dan Pameran Rantai Pasok Konstruksi Baja yang digelar oleh Indonesia Society of Steel Construction (ISSC) di Mangkuluhur Artotel Suites, pada 15-16 April 2026.

Direktur Technology & Business Development Krakatau Posco, Alhadis Syamsuddin, hadir sebagai pembicara dengan mengusung tema 'KRAKATAU POSCO Advanced Steel Solution for Steel Constructions', yang khusus memparkan tentang produk unggulan Hi-Strength Welded Structural Steel, Seismic Steel, dan Weathering Steel.

Dalam pemaparannya, KRAKATAU POSCO menegaskan peran strategisnya sebagai produsen baja nasional yang mampu menghadirkan solusi material berkualitas tinggi untuk berbagai sektor industri.

Perusahaan telah memproduksi baja grade tinggi untuk kebutuhan konstruksi, baja tahan cuaca (weathering steel), struktur lepas pantai, fasilitas energi, hingga alat berat.

Selain itu, KRAKATAU POSCO didukung oleh teknologi rolling mill yang mampu mengendalikan toleransi ketebalan secara ketat sesuai kebutuhan proyek.

Sistem pabrik berbasis komputer yang terintegrasi juga memungkinkan pemantauan secara real-time, penggunaan sistem prediktif, serta optimalisasi efisiensi produksi secara menyeluruh.

Dalam aspek kualitas material, pengendalian komposisi kimia dilakukan secara ketat untuk memastikan setiap produk memenuhi spesifikasi yang diinginkan.

KRAKATAU POSCO juga mengadopsi teknologi inspeksi berbasis kecerdasan buatan (AI) melalui fasilitas Surface Defect Detector (SDD) di Hot Rolling Plant, yang mampu mendeteksi cacat permukaan secara akurat guna menjaga standar mutu produk.