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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Perkuat Industri Maritim, Danantara Percepat Investasi Jangka Panjang untuk PT PAL

Selasa, 16 Juni 2026 – 21:13 WIB
Perkuat Industri Maritim, Danantara Percepat Investasi Jangka Panjang untuk PT PAL - JPNN.COM

jpnn.com, SURABAYA - Danantara Indonesia berkomitmen mempercepat realisasi dukungan finansial dan investasi jangka panjang bagi PT PAL Indonesia guna memperkokoh posisinya sebagai pemimpin industri maritim nasional.

“Langkah ini dilakukan guna mendukung transformasi serta pengembangan bisnis perusahaan,” kata Director Business 2 ‎Danantara Indonesia, Setyanto Hantoro, di Surabaya, Selasa.

‎Setyanto menegaskan Danantara berkomitmen penuh mengawal dukungan finansial, ‎mengoptimalkan alokasi anggaran, serta memastikan penempatan investasi strategis yang tepat sasaran.

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Akselerasi ini, kata dia, menjadi prioritas yang harus segera diwujudkan sebagaimana perintah Presiden Prabowo ‎Subianto dalam Rapat Terbatas pada Februari 2026 lalu.‎

Menurutnya, langkah-langkah strategis yang dijalankan PT PAL ‎Indonesia termasuk transformasi industri maritim 4.0 sejalan dengan visi ‎Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ‎kemandirian industri nasional yang berdaya saing global.‎

Ia menambahkan, PT PAL memiliki posisi yang sangat strategis karena ‎merupakan satu-satunya galangan kapal di Asia Tenggara yang memiliki ‎kapabilitas membangun kapal selam.‎

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Terlebih, PT PAL telah membuktikan mampu menghasilkan ‎produk unggulan secara mandiri dengan melibatkan industri komponen ‎dalam negeri sehingga dapat membawa dampak positif terhadap ekosistem industri ‎maritim.‎

‎“Keunggulan kompetitif yang dimiliki PT PAL harus terus diperkuat dan ‎diakselerasi,” ujarnya.

Danantara Indonesia berkomitmen mempercepat realisasi dukungan finansial dan investasi jangka panjang bagi PT PAL Indonesia

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TAGS   Danantara Indonesia  PT PAL Indonesia  industri maritim nasional  industri  maritim nasional 
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