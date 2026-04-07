Perkuat Infrastruktur Aset Digital Indonesia, Upbit dan ICEx Jalin Kerja Sama

jpnn.com, JAKARTA - Upbit, bursa aset digital kelas dunia yang dioperasikan oleh Dunamu Inc., hari ini mengumumkan telah menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) dengan Indonesia Crypto Exchange (ICEx), bursa aset digital berlisensi di Indonesia.

MOU ini menetapkan kerangka kerja strategis untuk kolaborasi teknis dan operasional yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan ekosistem kripto teregulasi di Indonesia dan mendukung pertumbuhan pasar yang berkelanjutan dan terkelola dengan baik.

Kemitraan ini ditandai dengan pertemuan tingkat tinggi yang diadakan di kantor pusat Upbit di Seoul, di mana CEO Kyoungsuk Oh menjadi tuan rumah delegasi senior Indonesia yang terdiri dari pejabat pemerintah tingkat tinggi, perwakilan dari Kamar Dagang Indonesia, dan pelaku industri utama untuk membahas evolusi keuangan digital teregulasi.

Keikutsertaan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) menggarisbawahi misi untuk persiapan integrasi ke dalam lanskap komersial Indonesia yang lebih luas.

Selama pertemuan tersebut, pimpinan Dunamu dan perwakilan Kadin membahas rencana ke depan untuk menjembatani keunggulan teknologi Korea dengan potensi pasar Indonesia, memastikan bahwa peta jalan aset digital selaras dengan kepentingan ekonomi nasional dan pertumbuhan sektor swasta di Indonesia.

Dalam kerangka strategis ini, Upbit akan mendukung pertumbuhan ekosistem aset digital Indonesia dengan menyediakan teknologi platform inti dan keahlian operasional untuk membangun dan mengoperasikan tempat perdagangan yang tangguh dan patuh, termasuk infrastruktur bursa utama seperti pencocokan, manajemen risiko, dan operasi pasar.

Kemitraan ini juga akan mengeksplorasi inovasi di bidang-bidang seperti solusi kustodian sambil memperkuat teknologi regulasi untuk meningkatkan pengawasan, kepatuhan, dan pelaporan.

ICEx dan Upbit resmi berkolaborasi sebagai mitra strategis untuk memanfaatkan rekam jejak Upbit yang telah terbukti sebagai bursa terkemuka Korea Selatan dan reputasi globalnya dalam mempertahankan standar tertinggi dalam perlindungan investor dan kepatuhan regulasi.