Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Internet

Perkuat Infrastruktur Digital, Diskominfo Tangsel Siap Optimalkan Teknologi IPv6

Minggu, 08 Maret 2026 – 14:30 WIB
Perkuat Infrastruktur Digital, Diskominfo Tangsel Siap Optimalkan Teknologi IPv6 - JPNN.COM
Diskominfo Tangsel menegaskan bahwa teknologi IPv6 yang telah terbangun akan terus dioptimalkan guna mendukung percepatan transformasi digital yang inklusif. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali mencatatkan prestasi di bidang transformasi digital.

Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Pemkot Tangsel meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah terbaik di Indonesia dalam implementasi Internet Protocol Version 6 (IPv6).

Penghargaan itu diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada ajang IPv6 Enhanced Net 5.5G Conference di Jakarta baru-baru ini.

Baca Juga:

Direktur Telekomunikasi Komdigi, Aju Widya Sari mengatakan apresiasi ini menjadi bukti nyata bahwa Tangsel telah siap menghadapi lonjakan konektivitas masa depan.

"Kami memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah berani Tangsel yang melakukan migrasi protokol internet di saat daerah lain masih terpaku pada protokol lama," ujar Aju Widya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Tangerang Selatan, Tubagus Asep Nurdin mengatakan pencapaian ini merupakan turunan dari misi besar "Digital Excellence" yang diusungnya.

Baca Juga:

Menurut dia, infrastruktur jaringan adalah tulang punggung dari seluruh layanan publik.

Tanpa protokol yang mumpuni, integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) hanya akan menjadi wacana tanpa daya dukung yang kuat.

Diskominfo Tangsel menegaskan bahwa teknologi IPv6 yang telah terbangun akan terus dioptimalkan guna mendukung percepatan transformasi digital yang inklusif.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   infrastruktur digital  Teknologi IPv6  diskominfo tangsel  Keamanan siber  Internet 
BERITA INFRASTRUKTUR DIGITAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp