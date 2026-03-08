Perkuat Infrastruktur Digital, Diskominfo Tangsel Siap Optimalkan Teknologi IPv6

jpnn.com, TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali mencatatkan prestasi di bidang transformasi digital.

Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Pemkot Tangsel meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah terbaik di Indonesia dalam implementasi Internet Protocol Version 6 (IPv6).

Penghargaan itu diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada ajang IPv6 Enhanced Net 5.5G Conference di Jakarta baru-baru ini.

Direktur Telekomunikasi Komdigi, Aju Widya Sari mengatakan apresiasi ini menjadi bukti nyata bahwa Tangsel telah siap menghadapi lonjakan konektivitas masa depan.

"Kami memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah berani Tangsel yang melakukan migrasi protokol internet di saat daerah lain masih terpaku pada protokol lama," ujar Aju Widya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Tangerang Selatan, Tubagus Asep Nurdin mengatakan pencapaian ini merupakan turunan dari misi besar "Digital Excellence" yang diusungnya.

Menurut dia, infrastruktur jaringan adalah tulang punggung dari seluruh layanan publik.

Tanpa protokol yang mumpuni, integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) hanya akan menjadi wacana tanpa daya dukung yang kuat.