Perkuat Infrastruktur Maritim, Pelabuhan Dumai Fokus Jaga Kelancaran Alur Pelayaran

jpnn.com, DUMAI - Pelabuhan Dumai menjadi salah satu pintu utama perdagangan di Pulau Sumatera, yang berperan strategis dalam ekspor nasional, terutama untuk komoditas Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya.

Terletak dekat jalur pelayaran internasional Selat Malaka, pelabuhan ini menjadi simpul penting dalam rantai logistik Indonesia.

Sebagai bagian dari upaya menjaga performa dan keandalan pelabuhan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Cabang Dumai bersama PT Pengerukan Indonesia (Rukindo) menjalankan proyek pemeliharaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan.

Proyek ini dirancang untuk memastikan kedalaman alur tetap ideal bagi lalu lintas kapal yang tinggi, serta mendukung kelancaran aktivitas bongkar muat yang terus meningkat.

Direktur Utama PT Anugerah Samudera Madanindo, Faris Muhammad Abdurrahim menjelaskan kondisi geografis Pelabuhan Dumai yang berada di muara sungai menjadikan sedimentasi sebagai tantangan utama.

"Jika tidak ditangani secara berkala, sedimentasi dapat mengganggu jalur pelayaran dan berdampak pada kelancaran logistik nasional. Untuk itulah pengerukan rutin menjadi bagian penting dari strategi pemeliharaan pelabuhan," kata Faris dalam keterangannya, Selasa (26/8).

Faris menjelaskan proyek ini dijalankan oleh PT Pengerukan Indonesia (Rukindo) sebagai kontraktor utama, sedangkan untuk pelaksana pekerjaan pengerukan dan pembuangan material hasil kerukan di lapangan dipercayakan kepada PT Anugerah Samudera Madanindo (ASM).

“ASM bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis kegiatan tersebut, mulai dari pengerjaan area-area prioritas hingga pengelolaan operasional harian di lokasi proyek. Proses pengerukan dijalankan dengan pendekatan yang mengutamakan efisiensi, keselamatan, serta kepatuhan terhadap prosedur operasional yang berlaku,” lanjutnya.