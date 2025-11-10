Perkuat Inklusi Keuangan, Bank Mandiri Gandeng IKA UII Terbitkan Kartu Debit Co-Brand GPN

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri memperkuat kolaborasi strategis dengan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) melalui penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) dalam bentuk Kartu Debit Co-Brand.

Kartu Debit Co-Brand merupakan kartu debit Bank Mandiri yang diterbitkan dengan desain khusus IKA UII dengan basis Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

Inisiatif ini menjadi langkah lanjutan dari kerja sama yang telah terjalin sejak 2020 sebagai bagian dari komitmen Bank Mandiri untuk mendukung sektor pendidikan dan memperluas inklusi keuangan melalui inovasi digital.



Kolaborasi ini mencakup pengelolaan Mandiri Tabungan, Kartu Mandiri Debit, serta layanan Mandiri Payment & Collection.

Melalui sinergi tersebut, alumni UII memperoleh akses terhadap ekosistem layanan keuangan yang lebih praktis dan aman untuk berbagai kebutuhan transaksi.

Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh Senior Vice President Commercial Solution Bank Mandiri, Anggi Mutiara dan Ketua Umum DPP IKA UII Ari Yusuf Amir di Jakarta, Senin (10/11).

Acara ini turut disaksikan perwakilan Manajemen Bank Mandiri serta perwakilan anggota dan pengurus IKA UII antara lain Wakil Rektor III Universitas Islam Indonesia Rohidin dan Ketua Dewan Pembina IKA UII Muhammad Syarifuddin.



Kartu Co-Brand GPN IKA UII berfungsi sebagai identitas resmi anggota sekaligus sarana transaksi terintegrasi.

Melalui satu kartu, alumni dapat menggunakan fitur tabungan, kartu debit, e-money, dan berbagai kanal pembayaran di merchant yang bekerja sama dengan Bank Mandiri.

Penggunaan jaringan GPN ini sejalan dengan kebijakan nasional untuk memperkuat sistem pembayaran domestik yang efisien, berdaulat, dan berorientasi pada kemandirian transaksi.



Anggi menyampaikan kemitraan ini menjadi bagian dari strategi perseroan dalam memperluas ekosistem digital sekaligus mendorong literasi keuangan di lingkungan pendidikan.